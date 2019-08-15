موسع.. وزير الداخلية يبحث في بابل موضوع الجثث المجهولة التي عثر عليها بالمحافظة

2019/08/15 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الخميس، في بابل موضوع الجثث المجهولة التي عثر عليها في المحافظة، مؤكداً على ضرورة إيصال الصورة الحقيقية للرأي العام والابتعاد عن الإشاعات والاكاذيب التي تهدف إلى إثارة النعرة الطائفية.

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