اليويفا يعلن قائمة المرشحين لنيل لقب أفضل لاعب في أوروبا

2019/08/15 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، قائمة المرشحين لنيل لقب أفضل لاعب في القارة، خلال الموسم الكروي الماضي.

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