حادث طعن قرب مكاتب الحكومة البريطانية

2019/08/15 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أصيب رجل قرب مكاتب الحكومة البريطانية وسط العاصمة لندن، الخميس، فيما تعتقد الشرطة أنه حادث طعن، مؤكدة أنه لا مؤشرات على أنه عمل إرهابي.وأفادت وكالة رويترز للأنباء، بأن “رجلا مصابا بجروح في الوجه، بينما كانت الدماء تسيل على جبهته، تم اقتياده من أمام مبنى وزارة الداخلية البريطانية”.واضافت، إنه “من السابق لأوانه […]

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