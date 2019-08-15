مئات حالات التسمم في أربيل.. وسقوط أكثر من 100 سائح عن المرتفعات!

2019/08/15 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة أربيل، تسجيلها أكثر من 100 حالة سقوط بين السائحين من المرتفعات الجبلية خلال أيام عيد الأضحى، مشيراً إلى أنه تم تسجيل 300 حالة جراء حالات التسمم بالأطعمة وارتفاع درجات الحرارة.

مدير صحة أربيل: المراكز الصحية والمستشفيات سجلت تقريبًا 39 إصابة جراء الحوادث المرورية من دون وفيات

قال مدير صحة أربيل، فاخر هركي في تصريح صحفي تابعه "ألترا عراق"، إن "المراكز الصحية والمستشفيات سجلت تقريبًا 39 إصابة جراء الحوادث المرورية من دون وفيات".

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أشار إلى أن "نسبة كبيرة من أعداد السائحين قد توجهت إلى المرتفعات الجبلية خلال أيام العيد رغم ارتفاع درجات الحرارة، مبينًا أنه "تم نقل 111 سائحًا إلى المستشفيات والمراكز الصحية بسبب سقوطهم من المرتفعات".

وأشار هركي إلى أن "نسبة الإصابات بحوادث الحرائق خلال عيد الأضحى ارتفعت عن العام الماضي حيث تم تسجيل 153 حالة حروق ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل".

وعن حالات التسمم بالأطعمة والإسهال والتقيؤ جراء ارتفاع درجات الحرارة، قال هركي إنه "تم تسجيل 300 حالة".

أوضح مدير الصحة العامة في أربيل أن "المراكز الصحية أجرت 266 تدخلًا جراحيًا في منطقتي سوران وشقلاوة والمناطق المحيطة بهما".

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