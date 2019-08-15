2019/08/15 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الخميس، قائمة المرشحين لنيل لقب أفضل لاعب في القارة، خلال الموسم الكروي الماضي.وضمت القائمة القصيرة 3 لاعبين، هم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والهولندي فيرجل فان دايك قلب دفاع ليفربول الإنجليزي.وسيعلن اليويفا اسم الفائز بالجائزة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص “الأفضل في أوروبا”..3 أسماء لحصد اللقب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الأفضل في أوروبا”.. 3 أسماء لحصد اللقب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الأفضل في أوروبا”.. 3 أسماء لحصد اللقب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).