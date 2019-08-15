عبد المهدي يلغي تراخيص الطيران الحربي والمسير والاستطلاع في الاجواء العراقية .. ويهدد باستهداف اي حركة مخالفة

2019/08/15 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، بالغاء الموافقات الخاصة للطيران في الاجواء العراقية ، مهددا باستهداف اي حركة طيران مخالفة من قبل الدفاعات العراقية.وأمر عبد المهدي خلال ترؤسة اجتماع مجلس الامن الوطني بالغاء الموافقات الممنوحة لطيران الاستطلاع والاستطلاع المسلح والطائرات المقاتلة والمروحية والمسيرة بكل أنواعها لجميع […]

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