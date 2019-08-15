عبد الحسن حسين يوسف - (يكولون غني بفرح وآنه الهموم أغناي)

2019/08/15 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الحسن_حسين_يوسف (يكولون غني بفرح وآني الهموم أغناي)عبد الحسن حسين يوسف ........................................................نعم كيف يغني الانسان المكلوم ومن اين يأتيه الفرح ؟هكذا عاش ابن جنوب العراق وهو يداوي نفسه بغناء الالم وروايات الالم بماذا يتداوى بغير الالم؟ وكيف يواسي نفسه وتاريخه؟وثوراته المغدورة الواحدة تلو الاخرى؟ انه غناء ممزوج بدموع كلكامش على صديقه انكيدو..انه سه......

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