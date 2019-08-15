جواد بشارة - الإسلاموية L’Islamisme مرض الإسلام العضال

2019/08/15 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بشارة الإسلاموية L’Islamisme مرض الإسلام العضالد.جواد بشارةتنتشر بين أوساط الرأي العام الغربي مقولة تتردد باستمرار:" لو لم يكن هناك إسلام لما كانت هناك داعش والقاعدة وأمثالهما، أولما كان هناك إسلام سياسي أو إسلاموية".فهل الإسلاموية هي الإسلام؟ أو هل الإسلام هو إسلاموية بطبيعته وجوهره وبموجب نصوصه المقدسة؟ لا بد من مقاربة شاملة ومن زوايا متعددة وباختصاصات متنوعة للإلمام بهذه الظاهرة ال......

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