ميساء المصري - شعوب عربية ..تنتظر حروب حكامها عليها.

2019/08/15 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميساء_المصري كشف إستطلاع راي أمريكي حديث ان الأغلبية الكبيرة بنسبة 90 % في كل من الضفة الغربية وغزة تعتبر أن "الفلسطينيين سيسيطرون في نهاية المطاف على كل فلسطين تقريبًا"، مستندةً إلى تفسيرين،أولهما فكرة مشتركة بين الغزاويين وأهالي الضفة بنسبة 46 و47 %، وهي أن "الله إلى جانبنا".والتفسير الثاني هو أن "عدد الفلسطينيين سيفوق عدد اليهود يومًا ما"، وهذا ما أعرب عنه 22 % من أهالي الضفة و11 % من الغزاويين.والواقع أن......

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