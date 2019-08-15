2019/08/15 | 16:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #ميساء_المصري كشف إستطلاع راي أمريكي حديث ان الأغلبية الكبيرة بنسبة 90 % في كل من الضفة الغربية وغزة تعتبر أن "الفلسطينيين سيسيطرون في نهاية المطاف على كل فلسطين تقريبًا"، مستندةً إلى تفسيرين،أولهما فكرة مشتركة بين الغزاويين وأهالي الضفة بنسبة 46 و47 %، وهي أن "الله إلى جانبنا".
والتفسير الثاني هو أن "عدد الفلسطينيين سيفوق عدد اليهود يومًا ما"، وهذا ما أعرب عنه 22 % من أهالي الضفة و11 % من الغزاويين.
والواقع أن......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ميساء المصري - شعوب عربية ..تنتظر حروب حكامها عليها.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
والتفسير الثاني هو أن "عدد الفلسطينيين سيفوق عدد اليهود يومًا ما"، وهذا ما أعرب عنه 22 % من أهالي الضفة و11 % من الغزاويين.
والواقع أن......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ميساء المصري - شعوب عربية ..تنتظر حروب حكامها عليها.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ميساء المصري - شعوب عربية ..تنتظر حروب حكامها عليها.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).