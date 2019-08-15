الاعلام الرقمي: المراهقون يعتمدون على مصادر اخبار غير رسمية

2019/08/15 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن مركز الاعلام الرقمي، نقلا عن دراسات، اليوم الخميس، ان المراهقين يعتمدون في مواكبتهم للاحداث، على مصادر اخبار غير رسمية.

وقال المركز في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان دراسات حديثة لمركزي Survey Monkey و Common sense Media، اثبتت ان "حوالي 75% من المراهقين بين الاعمار 13 و 17، يعتمدون على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها اليوتيوب ثم الفيسبوك وتويتر، في الحصول على الاخبار، وليس من المصادر الرسمية كوكالات الانباء".

وتابع "كما اكدت الدراسة التي شملت الف مراهق، ان 60% كذلك منهم، يتابعون الاخبار من المشاهير وشخصيات المؤثرين على السوشال ميديا، على الرغم من اعترافهم بان وسائل الاعلام الرسمية اكثر دقة".

وحذر المركز من خطورة النتائج المترتبة على استقاء الانباء من المصادر غير الرسمية، حيث اكد ان "العديد من مقاطع الفيديو التي يتم نشرها على يوتيوب، تفتقر للدقة والمصداقية، ولا تعتمد على البحوث والدراسات او المصادر في صياغتها ونشرها للانباء".

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