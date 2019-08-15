“شرط وحيد” لرحيل نيمار عن باريس سان جرمان

2019/08/15 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..ذكرت تقارير صحفية فرنسية، الخميس، أن باريس سان جرمان قد يقبل مقترح برشلونة بإدراج لاعب آخر في صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، لكنه يريد لاعبين اثنين، بالإضافة إلى مبلغ لا يقل عن 100 مليون يورو، في نقطة تعد هي محل الخلاف الرئيسي بين الناديين.ووفقا لما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن المدير […]

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