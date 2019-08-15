2019/08/15 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC بادرت شركة “أبل”، إلى تقديم توضيحات، بعدما تعرضت لانتقادات واسعة، مؤخرا، بسبب عرقلة إصلاح البطاريات وتبديلها في هواتف “آيفون” الذكية.وبحسب موقع “ذا فيرج”، فإن شركة “أبل”، اتهمت بالسعي إلى فرض خيارات باهظة الثمن على مستخدمي “آيفون” الذين يريدون إصلاح مشكل البطارية أو تغييرها.وأوضحت شركة “أبل”، أنها أضافت رسالة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص “أبل” توضح سبب رسالة التنبيه “المزعجة” المركز الخبري الوطني.

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