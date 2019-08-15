تحالف القوى العراقية يرد على ’الناصري’

2019/08/15 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد تحالف القوى العراقية، اليوم الخميس، على يوسف الناصري احد الشخصيات العراقية الذي دعا الى حل الجيش العراقي....

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