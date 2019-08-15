سقوط أكثر من 100 سائح من مرتفعات جبلية وتسجيل 300 حالة تسمم في اربيل

2019/08/15 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة اربيل ، اليوم الخميس عن تسجيلها اكثر من 100 حالة سقوط بين السائحين من المرتفعات الجبلية خلال ايام عيد الاضحى.وقال مدير صحة اربيل فاخر هركي في تصريح صحفي نقلته وسائل اعلام كردية، ان المراكز الصحية والمستشفيات سجلت تقريبا 39 اصابة جراء الحوادث المرورية من دون وفيات.واشار الى ان نسبة كبيرة من اعداد السائحين قد توجهت الى المرتفعات الجبلية خلال ايام العيد رغم ارتفاع درجات الحرارة، مبينا انه تم نقل 111 سائحا الى المستشفيات والمراكز الصحية بسبب سقوطهم من المرتفعات.

واشار هركي الى ان نسبة الاصابات بحوادث الحرائق خلال عيد الاضحى ارتفعت عن العام الماضي حيث تم تسجيل 153 حالة حروق ضمن الحدود الادارية لمحافظة اربيل .

وعن حالات التسمم بالأطعمة والاسهال والتقيؤ جراء ارتفاع درجات الحرارة قال الدكتور هركي انه تم تسجيل 300 حالة.

وأوضح مدير الصحة العامة في اربيل ان المراكز الصحية اجرت 266 تدخلا جراحيا في قضاءي سوران وشقلاوة والمناطق المحيطة بهما.

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