2019/08/15 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ واسط … نفت قيادة الشرطة في محافظة واسط، انفجار سيارة مفخخة في المحافظة.وقالت القيادة في بيان على صفحتها في فيسبوك تابعته / بدر نيوز/، اليوم الخميس، إنه “ننوه للإخوة متابعي الصفحة بان لا صحة لما تناقلته الأخبار حول انفجار سيارة مفخخة في واسط”.وأضاف البيان :”إنما هو حادث انقلاب عجلة نوع كيا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة واسط تنفي انفجار سيارة مفخخة في المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة واسط تنفي انفجار سيارة مفخخة في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).