عودة 150 عائلة نازحة من المخيمات الى مركز قضاء الحضر خلال ستة اشهر

2019/08/15 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس مجلس نينوى سيدو جتو عن عودة 150 عائلة نازحة من مخيمات جنوب الموصل خلال الاشهر الستة الماضية .وقال جتو لوكالة وطن للانباء ان”150 عائلة نازحة عادت الى مركز قضاء الحضر بعد نزوح دام اكثر من عامين “./انتهى

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