2019/08/15 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددخل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الخميس، على خط السجال الدائرة بشأن “الإساءة” للجيش العراقي، معتبرا أن الجيش العراقي هو ضمان الدولة.

وقال العبادي في تغريدة على “تويتر” تابعتها “كلكامش برس”، “لقد قاتلت معكم، ولمست وطنيتكم المنحازة للشعب كل الشعب..



إنكم لم تنحازوا لحاكم او طائفة او حزب، وكنتم جنود الوطن الاوفياء”.

وأضاف العبادي “اقول لكم: دفاعكم عن العراق دين في أعناقنا، وأنتم اليوم رمز للبطولة والسيادة والفداء..



وإن مسكم بالأمس قرح فقد التئم بالانتصار الكبير“، فيما ذيل التغريدة بهاشتاك “# جيشنا_ضمان_دولتنا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يدخل على خط السجال بشأن “الإساءة” للجيش العراقي: لم ينحازوا لطائفة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يدخل على خط السجال بشأن “الإساءة” للجيش العراقي: لم ينحازوا لطائفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).