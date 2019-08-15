ميسان: متظاهرون غاضبون يقطعون طريقا رئيسيا

2019/08/15 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتظاهر العشرات من ابناء قضاء علي الغربي شمالي محافظة ميسان، الخميس، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي في القضاء.

وذكر مراسل “كلكامش برس” في المحافظة أن “العشرات من مواطني قضاء علي الغربي بمحافظة ميسان تظاهروا ظهر اليوم احتجاجا على تردي واقع الكهرباء في القضاء”، لافتا إلى أن ” المتظاهرين قاموا بحرق الاطارات وقطع الطريق الرئيسي الذي يربط ميسان مع الكوت والعاصمة بغداد”.

واضاف، أن ” المتظاهرين هددوا بتصعيد الإجراءات مالم يتم الإسراع بحل مشكلة التيار الكهربائي في القضاء “، مشيرا إلى أن” التظاهرة أقيمت وسط إجراءات أمنية مشددة”.

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