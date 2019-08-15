من يخلف كاتانيتش في تدريب المنتخب الوطني؟ .. وكيل أعماله يعلن انتهاء مهمته ويتهم فاسدين بتدمير الكرة العراقية

2019/08/15 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رياضة: يس عراق اعلن بهروز دزهبود وكيل أعمال المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش عن انتهاء مهمة الاخير في تدريب المنتخب الوطني العراقي عقب الخسارة امام نظيره البحريني في نهائي غرب أسيا، لكن الاتحاد العراقي لكرة القدم نفى صحة الاقالة.ونشر بهروز عبر حساباته في فيسبوك وانستغرام خبرا يفيد بانتهاء مشوار موكله كاتانيتش في تدريب المنتخب الوطني […]

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