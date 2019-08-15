2019/08/15 | 17:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ارتفاع حدة التوتر بين الهند وباكستان ومقتل 8 جنود من الطرفين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
أعلنت باكستان، اليوم الخميس، أن ثلاثة من جنودها وخمسة جنود هنود قتلوا بتبادل لإطلاق النار عبر الحدود ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ارتفاع حدة التوتر بين الهند وباكستان ومقتل 8 جنود من الطرفين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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