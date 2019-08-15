ارتفاع حدة التوتر بين الهند وباكستان ومقتل 8 جنود من الطرفين

2019/08/15 | 17:06

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متابعة :سومر نيوز

أعلنت باكستان، اليوم الخميس، أن ثلاثة من جنودها وخمسة جنود هنود قتلوا بتبادل لإطلاق النار عبر الحدود ...

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