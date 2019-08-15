طقس العراق: “آب” يقسو على الجنوب ومفاجآت سارّة الأسبوع المقبل

2019/08/15 | 17:06

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سومر نيوز: بغداد..



أعلن المتنبئ الجوي صادق العطية الخميس، توقعاته لطقس للنصف الثاني من آب، فيما أشار إلى أن كتلة هوائية ...

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