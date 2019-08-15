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“مخمور” يحاول اختطاف طائرة بعد اقتحام قمرتها


“مخمور” يحاول اختطاف طائرة بعد اقتحام قمرتها
2019/08/15 | 17:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- متابعة

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهنغارية المحدودة ”ويز إير“، قادمة من المجر إلى أيسل...

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