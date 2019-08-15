عبد المهدي يوجه بإجراء تحقيق شامل في حادث انفجار مخازن العتاد بمعسكر الصقر خلال مدة أقصاها 7 أيام

2019/08/15 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي, الخميس، باستكمال التحقيقات بانفجار مخازن العتاد جنوب بغداد خلال مدة اقصاها سبعة أيام.وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة أن " رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ترأس اجتماع مجلس الأمن الوطني يوم الأربعاء 14 اب ووجه باجراء تحقيق شامل تشترك فيه كافة الجهات المسؤولة للتحقيق في حادث ...

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