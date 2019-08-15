بالصور.. المهندس يزور مديرية الحركات للحشد الشعبي للاطلاع على الأوضاع الأمنية

2019/08/15 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، الخميس، مديرية الحركات للحشد الشعبي للاطلاع على الأوضاع الأمنية وسير عمل المديرية وحجم مساهمتها في العمليات.

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