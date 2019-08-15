اتحاد الكرة يكشف حقيقة إقالة كاتانيتش

2019/08/15 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، الخميس، حقيقة اقالة مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، من منصبه بعد نهاية منافسات بطولة غرب آسيا.واعلن بهروز دزهبود عبر حساباته الرسمية على “فيسبوك” وانستغرام” عن نهاية مشوار موكله مع المنتخب الوطني.وقال رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود في بيان صحفي إن “اخبار اقالة كاتانيتش التي تناقلتها

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