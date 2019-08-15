2019/08/15 | 17:11

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بالأرقام..



ماذا قدم الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2018/2019

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أسماء الثلاثة لاعبين المرشحين

لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2018/2019.وتواجد الثلاثي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ونجم برشلونة ليونيل

ميسي وكذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.كريستيانو لايزال يحافظ على تواجده ضمن المرشحين للجائزة، حتى ولو لم

يفز بها في الموسم الماضي، بعدما خسرها لحساب الكرواتي لوكا

مودريتش.ليونيل ميسي عاد من جديد ضمن الثلاثي المرشح، بعدما غاب في الموسم

الماضي لصالح محمد صلاح ومودريتش وكريستيانو.بينما فيرجيل فان دايك، بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه مع ليفربول،

استطاع التواجد ضمن الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في أوروبا.السؤال هنا الذي يريد الجميع معرفته، ماذا قدم الثلاثي لتواجدهم في

هذه المرحلة، وأن يتم اختيار واحدًا منهم كأفضل لاعب في أوروبا.وإجابة هذا السؤال ستجدونها فيما يلي ..نبدأ بـ كريستيانو رونالدوالنجم البرتغالي على مستوى البطولات الجماعية، حقق مع يوفنتوس الدوري

الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي، وخرج من دور الـ8 بدوري الأبطال، ومن

نفس الدور في كأس إيطاليا.مع المنتخب البرتغالي، فاز كريستيانو ببطولة دوري الأمم الأوروبية

بالتغلب على هولندا في النهائي.حصل رونالدو على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي،

بعدما شارك في 31 مباراة وسجل 21 هدفًا.فيرجيل فان دايكخسر فان دايك لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول في الجولة الأخيرة

بفارق نقطة وحيدة وبتحقيق 97 نقطة، لكنه استطاع الفوز بلقب دوري أبطال

أوروبا، والسوبر الأوروبي.مع المنتخب الهولندي، خسر فان دايك نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام

المنتخب البرتغالي.واستطاع فيرجيل أن يحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

الممتاز رغم أنه مدافع، وحافظ على نظافة شباكه في 21 مباراة من أصل

38.ليونيل ميسيالنجم الأرجنتيني حقق لقب الدوري الإسباني مع برشلونة، وخرج من نصف

نهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لخسارة نهائي كأس ملك إسبانيا.مع المنتخب الأرجنتيني خرج من نصف نهائي كوبا أمريكا أمام نظيره

البرازيلي بطل تلك المسابقة.واستطاع ليو أن يحرز لقب الحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي،

بعدما سجل 36 هدفًا في الدوري الإسباني.

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