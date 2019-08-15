2019/08/15 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم النائب حسن سالم، التحالف الامريكي يالتجسس على مقرات الحشد الشعبي وبانه من قام بقصف معسكراته طيلة السنوات الماضية واخرها معسكر الصقر.واكد في بيان” ان التحالف الامريكي هو من تجسس على معسكرات الحشد الشعبي طيلة السنوات الماضية وهو من قام بقصف معسكرات الحشد الشعبي واخرها معسكر الصقر وهذا ثابت بالدليل مما دفع الحكومة العراقية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسن سالم يتهم التحالف الامريكي بالتجسس على مقرات الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسن سالم يتهم التحالف الامريكي بالتجسس على مقرات الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).