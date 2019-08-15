علاوي يدعو لحماية المؤسسة العسكرية ويحذر من تذويبها التدريجي

2019/08/15 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس المنبر العراقي اياد علاوي الى حماية المؤسسة العسكرية من بعض الجهلة الذين لا يمتلكون الوعي السياسي والامني اللازم، مشدداً على ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوضع حد لأي تطاول على جيشنا الباسل وبطولاته وتضحياته مع الحشد المقاتل والشرطة الوطنية .وقال علاوي في بيان صحفي، اليوم”لقد تعرض الجيش العراقي الباسل الى الضربات تلو الضربات […]

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