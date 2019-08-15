مصدر: اتحاد الكرة يقيل مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش

2019/08/15 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر من داخل الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، ان الاتحاد اقال مدرب المنتخب الوطني السلوفيني سريتشكو كاتانيتش.وقال المصدر في تصريح صحفي، تابعته وكالة النبأ للأخبار ان، "الاتحاد الاعراقي لكرة القدم اقال مدرب المنتخب الوطني السلوفيني سريتشكو كاتانيتش".

يأتي ذلك بعد الاخفاق الذي حصل في نهائي بطولة غرب اسيا المقامة في كربلاء، والتي انتهت بفوز المنتخب البحريني على حساب المنتخب العراقي بهدف وحيد دون رد.

وبحسب مراقبين والجماهير الرياضية ان المنتخب العراقي لم يظهر بالصورة الجيدة المعروفة عنه رغم وجود اسماء كبيرة يضمها، اذا لم يستطع المدرب السلوفيني من توظيفها.

كما تؤكد، ان كاتانيتش لم يطلع بشكل جيد على الدوري العراقي ولا على اسلوب وطريقة لعب الكرة العراقية، حيث لم يحضر مباراياته، وهذا مما اوصل الحال بالتراجع الى دون مستوى الطموح.



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