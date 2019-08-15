عبد المهدي يطلق حزمة من القرارات

2019/08/15 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، بالتحقيق في حادثة معسكر الصقر واستكمال نقل مخازن السلاح خارج المدن.وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان، إن "عبد المهدي ترأس اجتماع مجلس الامن الوطني، ووجه بأجراء تحقيق شامل تشترك فيه كافة الجهات المسؤولة للتحقيق في حادث انفجار مخازن العتاد في معسكر الصقر ورفع تقرير خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخه".

وأضاف، أن "التوجيه شمل ايضا استكمال الخطط الشاملة لنقل المخازن والمعسكرات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي او العشائري او غيرهما من فصائل شاركت في المعارك ضد داعش الى خارج المدن على ان تصدر الاوامر النهائية للتنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري لتحدد التواريخ النهائية لجعل المدن خالية من مثل هذه المعسكرات والمخازن وذلك كله وفق السياقات الاصولية للقوات المسلحة".

واعتبر عبد المهدي، أن "اي تواجد لمعسكرات عسكرية او مخازن عتاد خارج الخطة والموافقات المرسومة سيعتبر تواجدا غير نظامي ويتم التعامل معه وفق القانون والنظام، فضلا عن إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية الاستطلاع المسلح، الطائرات المقاتلة، الطائرات المروحية، الطائرات المسيرة بكل أنواعها لجميع الجهات العراقية وغير العراقية".

واشار البيان إلى، أن "عبد المهدي حصر ان تكون من القائد العام للقوات المسلحة حصرا او من يخوله اصوليا، داعيا جميع الجهات الالتزام التام بهذا التوجيه واي حركة طيران خلاف ذلك يعتبر طيران معادي يتم التعامل معه من دفاعاتنا الجوية بشكل فوري".

ووجه عبد المهدي، بالمباشرة بتعويض المواطنين على الاضرار البشرية والمادية التي تعرضوا لها نتيجة الحادث وفق القانون قيادة العمليات المشتركة بغداد 15 اب.



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