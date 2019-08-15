2019/08/15 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC قالت حكومة جبل طارق في بيان، إن “وزارة العدل الأمريكية تقدمت بأكثر من طلب لاحتجاز ناقلة النفط الإيراني “غريس1″، لافتة إلى أنه يجري حاليا النظر في هذه الطلبات”.وأضافت الحكومة في بيان أنه “سيعود للمحكمة العليا في جبل طارق أن تحدد موقفها من الطلب الأمريكي في الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكومة جبل طارق: وزارة العدل الأمريكية تقدمت بأكثر من طلب للاستمرار باحتجاز الناقلة الإيرانية “غريس1” المركز الخبري الوطني.

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