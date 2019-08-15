الياسري يوجه بفتح مكاتب جديدة لاصدار الجوازات في بابل

2019/08/15 | 17:14

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العهد نيوز- بابل

اعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية ياسين الياسري، إن الأخير وجه بافتتاح مكاتب جديدة لإصدار الجوازات في عدد من أقضية محافظة بابل، معلناً أيضاً

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