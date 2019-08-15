2019/08/15 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ خطوة برس القي القبض، اليوم الخميس، على 7 متهمين في الديوانية بتهم السرقة والعنف الاسري.وقال قسم مكافحة الإجرام في الديوانية انه “تم إلقاء القبض على شخصين متهمين بسرقة منازل المواطنين بعد التعرف على محل تواجدهم، فيما تم التحقيق معهم في التهم المسندة اليهم من أجل إحالتهم إلى القضاء بغية تقرير مصيرهم”.من جانبه،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 7 متهمين بالسرقة والعنف الاسري في الديوانية وكالة خطوة برس.

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