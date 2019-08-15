أنقرة ترد على هجوم لحزب العمال قرب الحدود العراقية

2019/08/15 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، مقتل عنصرين من حزب العمال الكوردستاني، في عملية نفذتها جنوب شرق البلاد.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية أن عناصر حزب العمال الكوردستاني شنوا هجوماً على قاعدة عسكرية بولاية هكاري الحدودية مع العراق.

وأضاف البيان أن قوات الأمن ردت فوراً على الهجوم، ونفذت عملية أسفرت عن مقتل عنصرين من حزب العمال الكوردستاني، حسب قولها.

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