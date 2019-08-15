2019/08/15 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكومة جبل طارق تفرج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة المركز الخبري الوطني.

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