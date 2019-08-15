2019/08/15 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0oXlZWaCS74

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انقرة وواشنطن تدشنان مركز العمليات الخاص بالمنطقة الآمنة شمال سوريا - تقرير: فراس سعدون) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انقرة وواشنطن تدشنان مركز العمليات الخاص بالمنطقة الآمنة شمال سوريا - تقرير: فراس سعدون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).