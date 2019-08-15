وزارة الدفاع: سنقيم دعوى ضد “يوسف الناصري” لإساءته للجيش العراقي

2019/08/15 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت وزارة الدفاع الشعب العراقي ومن يمثلهم في الرئاسات الثلاث بالوقوف الى جانب الجيش العراقي بكل صنوفه ومحاسبة كل من يتطاول عليه.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تدعم الحشد الشعبي المساند للقوات الامنية، مبينة أنها ستقيم دعوى قضائية على المدعو “يوسف الناصري”، الذي طالب بحل الجيش العراقي، وتفوه بكلمات لا تليق ببطولات هذا الجيش وسفره الخالد على إحدى القنوات الفضائية.

وتؤكد الوزارة ان الجيش العراقي لن يقف امام الاصوات النشاز التي تحاول النيل من سيرته التي حقق فيها النصر تلو النصر في معارك التحرير الأخيرة، وانه لم يكن يوما جيشا مرتزقا بل هو جيش وطني لم يرفع إلا علم العراق العظيم، داعية كل مواطن الى رفع علم العراق باسم الجيش العراقي لإيقاف اية محاولة لتشويه صورة هذه المؤسسة العريقة.

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