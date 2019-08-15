سالم يتهم القوات الاميركية بالتجسس على مقرات الحشد الشعبي

2019/08/15 | 17:45

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العهد نيوز – بغداد

اتهم النائب عن كتلة صادقون النيابية حسن سالم، التحالف الامريكي بالتجسس على مقرات الحشد الشعبي وبانه من قام بقصف معسكراته طيلة السنوات

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