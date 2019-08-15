روسيا تحذر من مغبة فصل شمال شرق سوريا

2019/08/15 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..حذرت الخارجية الروسية ،الخميس، من محاولات لـ “فصل” شمال شرق سوريا، مؤكدة ضرورة حل المشاكل في تلك المناطق على أساس سيادة سوريا وبواسطة الحوار بين دمشق والأكراد.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، اليوم: “من دواعي القلق استمرار محاولات لما يبدو أنه فصل شمال شرق سوريا، اذ لا نزال […]

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