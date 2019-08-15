الأردن يدعو لخفض التوتر بين الهند والباكستان

2019/08/15 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الخارجية الاردنية في بيان صحفي الباكستان والهند إلى تخفيض التوتر، واعتماد الحوار سبيلا لتجاوز الأزمة بين البلدين.واعرب الناطق الرسمي باسم الخارجية الاردنية سفيان القضاة عن ثقة الاردن الكبيرة بحكمة القيادتين الباكستانية والهندية في التعامل مع الأحداث المتسارعة، واتخاذ الاجراءات الضرورية لاحتواء التوتر القائم بالوسائل السلمية، والعودة للحوار والتفاوض بما يكرس علاقات حسن […]

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