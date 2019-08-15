عبد المهدي يوجه بالتحقيق في انفجار عتاد معسكر الصقر ويحصر الطيران في الأجواء العراقية بيده

2019/08/15 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة، أن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ترأس اجتماع مجلس الأمن الوطني يوم الأربعاء 14 آب ووجه بإجراء تحقيق شامل تشترك فيه كافة الجهات المسؤولة للتحقيق في حادث انفجار مخازن العتاد في معسكر الصقر ورفع تقرير خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه"، مؤكدا "استكمال الخطط الشاملة لنقل المخازن والمعسكرات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي أو العشائري الى خارج المدن على أن تصدر الأوامر النهائية للتنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري وفق السياقات الاصولية".وأضاف البيان، أن "عبد المهدي أكد أن أي تواجد لمعسكرات عسكرية أو مخازن عتاد خارج الخطة والموافقات المرسومة سيعتبر تواجدًا غير نظامي ويتم التعامل معه وفق القانون والنظام، وإلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية (( الاستطلاع، الاستطلاع المسلح، الطائرات المقاتلة، الطائرات المروحية، الطائرات المسيرة بكل أنواعها )) لجميع الجهات العراقية وغير العراقية .وحصر الموافقات بأن تكون من القائد العام للقوات المسلحة حصرًا أو من يخوله أصوليا".وتابع ، البيان "أن رئيس الوزراء شدد على جميع الجهات بالالتزام التام بهذا التوجيه واي حركة طيران خلاف ذلك يعتبر طيرانا معاديا يتم التعامل معه من دفاعاتنا الجوية بشكل فوري"، وأشار البيان، أن "عبد المهدي وجه بتعويض المواطنين عن الاضرار البشرية والمادية التي تعرضوا لها نتيجة الحادث وفق القانون".

انتهى.ص.هـ.ح.

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