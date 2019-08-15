بالصور .. إخماد حريق في مخازن للمواد الإنشائية بالنجف الأشرف

2019/08/15 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مدير الدفاع المدني في النجف الأشرف العقيد الحقوقي رشيد ثابت رشيد، إن "حريقا اندلع في كرفانات للمواد الإنشائية مجاور مستشفى الحياة من جهة ودائرة الضمان الصحي التنابعة لوزارة الداخلية من جهة أخرى في محافظة النجف".وأضاف العقيد رشيد إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق، ما أدى الى الحاق أضرار مادية متوسطة دون وقوع أية خسائر بشرية".

انتهى.ص.هـ.ح.

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