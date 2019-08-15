2019/08/15 | 17:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكدت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن العاب الفيديو القتالية ومنها لعبة البوبجي اثارت قلق المؤسستين الدينية والسياسية في العراق لدرجة أن الحكومة صوتت مؤخرًا على حظرها بسبب آثارها السلبية على الصحة والثقافة والأمن، مشيرة الى ان تفشي البطالة دفع بشباب العراق الى لعبها.وذكرت الصحيفية في تقرير لها، ترجمته وكالة /المعلومة/، إنه ” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة بريطانية: تفشي البطالة دفع شباب العراق الى لعب “البوبجي”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة بريطانية: تفشي البطالة دفع شباب العراق الى لعب “البوبجي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).