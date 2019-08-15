2019/08/15 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nLt4Otce_Gc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بتوقيت بغداد مع احمد الحسني ليوم 2019/8/15) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بتوقيت بغداد مع احمد الحسني ليوم 2019/8/15) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).