بالصور.. حادثة اختناق

2019/08/15 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت مستشفى بعقوبة التعليمي حادثة اختناق "غريبة".

حيث وصلت للمستشفى حالة لطفل يبلغ من العمر ١٢ عاماً يعاني من الاختناق، وبعد إجراء الفحوصات من قبل الاطباء، اكتشفوا ان الطفل بلع {سپرنگ}، وبنجاح تم اجراء عملية إستخراجه من المريء والطفل بحالة جيدة".



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