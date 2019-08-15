ذياب مهدي محسن - جبار الكواز ؛ قصيدة رغيفها خبزا حافي :

2019/08/15 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ذياب_مهدي_محسن كيف يكتب جبار الكواز قصيدته الجديدة، هكذا قرأت نصه المنشور في جريدتنا الغراء طريق الشعب ( العدد/218 السنة 84/ الأحد 7 تموز 2019) المعنونه حياة في رغيف..الناظر إلى حال الكثير من العراقيين اليوم، يعرف حجم المأساة التي يعيشها المواطن العراقي، فمن الواضح من حجم الخراب والدماء والدمار الهائل الذي دفعه العراقيون كنتيجة لما يجري بالعراق، أن الخاسر الوحيد منه ومن كل ما يجري بالعراق هو الشعب العراقي فقط........

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