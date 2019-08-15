قوة امنية تنقذ شخصاً حاول الانتحار من اعلى جسر الجادرية وسط بغداد

2019/08/15 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … افاد مصدر في الشرطة، اليوم الخميس، بأن قوة امنية انقذت شخصا كان يحاول الانتحار من اعلى جسر الجادرية وسط بغداد.وقال المصدر في حديث لـ/ بدر نيوز/، إن “دوريات نجدة بغداد/ الجادرية تمكنت من انقاذ شخص حاول رمي نفسه من اعلى جسر الجادرية داخل نهر دجلة بدافع الانتحار”.واضاف المصدر الذي […]

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