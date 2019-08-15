اليابان.. إجلاء نصف مليون شخص تحسبا لإعصار “كروسا”

2019/08/15 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..نصحت السلطات اليابانية ،الخميس، أكثر من نصف مليون شخص بترك مناطقهم مؤقتا، مع اشتداد العاصفة المدارية “كروسا” التي وصلت إلى البر وتسببت بإلغاء مئات رحلات الطائرات والقطارات.وحذرت السلطات من هطول أمطار غزيرة يمكن أن يتجاوز معدلها في بعض المناطق 1000 مم على مدى 24 ساعة حتى صباح الجمعة، ونصحت نحو 584100 ألف […]

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