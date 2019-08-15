أول تعليق من إيران بعد الإفراج عن ناقلتها من قبل سلطات جبل طارق

2019/08/15 | 18:09

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهنغارية المحدودة ”ويز إير“، قادمة من المجر إلى أيسلندا، للهبوط في النرويج؛ بعد محاولة راكب مخمور اختطاف الطائرة.

وألقت الشرطة النرويجية القبض على الرجل، وهو في الستينيات من العمر

بغداد اليوم- متابعة

تلقت سلطات إقليم جبل طارق التابع لبريطانيا، طلبًا من وزارة العدل الأمريكية بتمديد احتجاز الناقلة الإيرانية "غريس1"، قبل ساعات من استعداد حكومة الإقليم للإفراج عنها.

ونقلت صحيفة "جبل طارق كرونيكل" عن

بغداد اليوم-متابعة

كشفت صحيفة بريطانية أن رجل الأعمال المنتحر جيفري إبستاين المتهم بالإتجار بالجنس كان لديه "صورة جنسية" للرئيس الديمقراطي الأسبق، بيل كلينتون، معلقة في قصره في مانهاتن.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن &

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