الناصري يكشف حقيقة تطاوله على الجيش ويهدد بمقاضاة متهميه

2019/08/15 | 18:10

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بغداد:سومى نيوز

كشف الأمين العام لشورى العلماء، والمنسق العام للتجمع العربي والإسلامي في العراق، يوسف الناصري، الخميس، ...

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